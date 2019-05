In Appenzell wird Wandern zum Wettbewerb

An den Stempelstationen müssen sich die Wanderer einen Eintrag für ihren Pass abholen. © Appenzellerland Tourismus AR

«Ohne Fleiss, keinen Preis» findet Appenzellerland Tourismus und bietet einen Wanderpass an. Wer genügend Stempel gesammelt hat, bekommt in den Bergbeizen eine Belohnung. Die Pässe sind allerdings nur in limitierter Zahl verfügbar.