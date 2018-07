In Arbon wird eingeheizt

Wie schon seit Tagen brennt die Sonne unerbittlich über der Schweiz. So auch in Arbon, wo die Aufbauarbeiten für das zweite Heizwerk Festival auf Hochtouren laufen. Noch vor dem Mittag soll die Bühne, auf welcher unter anderem die Herzverschenker von Züri West oder die Newcomerin Danitsa stehen werden, aufgebaut sein. Die T-Shirts der Arbeiter – jener, die überhaupt noch eines tragen – sind schon durchgeschwitzt. Im Heizwerk wird eingeheizt.

Jeden Tag ein anderes Genre

«Es gibt noch einiges zu tun, aber wir sind voll auf Kurs», sagt Tim Hasler, OK-Mitglied des Festivals. Dieses Jahr wird die zweite Ausgabe durchgeführt. Fünf Tage lang treffen auf dem alten Industrieareal in Arbon Musik, Kunst und Design aufeinander. Für die Veranstalter ist es das, was das Festival so einzigartig macht: «Es ist ein Musikfestival, welches einen Schwerpunkt auf Kunst und Design setzt. Die Idee des Festivals ist es, jeden Tag ein anderes Genre abzudecken.»

Ein Konzept, welches sich im letzten Jahr bewährt hat. «Mit dem Programm konnten wir jüngere wie auch ältere Gäste anziehen. Es hätten aber noch ein bisschen mehr Leute sein dürfen. Allerdings ist der Festival-Markt in der Schweiz ein bisschen übersättigt.» Und tatsächlich, alleine in und um Arbon gibt es über den Sommer das Grillentanz Festival, Summerdays und das Seenachtsfest. Das Ambiente auf dem alten Areal des Saurer-Heizwerks sei aber schlussendlich ausschlaggebend für die Durchführung des Festivals gewesen, sagt Tim Hasler: «Wir sind auf dieses Juwel hier gestossen und mussten es einfach versuchen.»

Der Name ist Programm

Das Herzstück des Areals bilden die drei begehbaren Heiztanks. Ihrem Namen machen diese auch in ausrangiertem Zustand noch alle Ehre. Bei gefühlten 40 Grad errichten die Arbeiter im Innern der Tanks eine Lounge, eine Bar und eine Kunstinstallation. Stahl trifft auf Lifestyle. Wiesen, Wälder und Flüsse, wie bei anderen Festivals, sucht man hier vergeblich. «Hier ist es vielleicht ein bisschen härter als bei anderen Festivals. Aber deshalb nicht weniger schön. Der Industriecharakter macht das Gelände aus.»

Doch nicht nur auf dem Gelände ist der Industriecharakter spürbar, auch rund herum wird kräftig gebaut – was sich eventuell auch negativ auf die Zukunft des Festivals auswirken könnte. «Gleich nebenan wird beispielsweise ein Wohnblock gebaut. Deshalb wissen wir noch nicht, ob wir das Gelände auch in Zukunft weiternutzen dürfen. Wir sind aber gewillt, weiterzumachen und die Motivation ist nach wie vor gross», sagt Tim Hasler.

Bevor er sich aber schon in die Vorbereitungen für das nächste Jahr stürzt, gilt es die zweite Ausgabe des Festivals über die Bühne zu bringen und somit das alte Heizwerk wieder zum dampfen zu bringen. Ein Blick auf den Wetterbericht zeigt: Die Chancen dafür stehen gut.

(dab)