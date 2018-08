Das Gebäude der Firma Empac ist am Donnerstag in Brand geraten. © Google Maps

Auf der Kantonsgrenze zwischen Zürich und Schwyz am Zürichsee brannte am Donnerstagabend ein Industriegebäude. Die Kantonspolizei Schwyz sprach von einem «längeren Einsatz».Bilder auf Onlineportalen zeigen, dass es sich um ein Gebäude der Firma Empac in Bäch SZ handelt.