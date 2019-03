In der Abstiegsrunde gewinnen die ZSC Lions und Freiburg

Die ZSC Lions gewinnen in der Abstiegsrunde in Rapperswil mit 3:2 © KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

In der Abstiegsrunde, in der es um nichts mehr geht, kommen die ZSC Lions (3:2 in Rapperswil) und Freiburg (7:3 gegen Davos) zu Siegen.Fribourg-Gottéron fertigte den HC Davos vor heimischem Publikum gleich 7:3 ab.