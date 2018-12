Frankreich: Kind aus Lawine gerettet

Ein Suchhund hat in La Plagne in den französischen Alpen rund eine Stunde nach einer Lawine einen verschütteten Knaben lebend gefunden. (Themenbild) © KEYSTONE/LIONEL MICHAUD

Rund eine Stunde nach einem Lawinenniedergang haben Retter in den französischen Alpen ein verschüttetes Kind lebend aus dem Schnee befreit. Ein Suchhund spürte das Kind am Mittwoch im Skigebiet La Plagne auf, wie die zuständige Gendarmerie am Donnerstag mitteilte.