In Indien führt Modis Regierungspartei

Die Menschen im indischen Noida verfolgen auf einem Bildschirm auf der Strasse die Veröffentlichung der ersten Resultate der Parlamentswaheln. © KEYSTONE/AP/ALTAF QADRI

Die Partei des indischen Premiers Narendra Modi liegt bei den Parlamentswahlen Prognosen zufolge klar in Führung. Zwei Stunden nach Beginn der Auszählung am Donnerstag führte die hindu-nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) in 277 von mehr als 540 Wahlkreisen.