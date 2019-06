In Schneeloch: Zwei Wanderer vermisst

Mit mehreren Rettungsteams wurde nach den Vermissten gesucht. © LPV

Wanderunglück in Vorarlberg: Zwei Wanderer sind am Dienstag auf einer Bergtour um den Widderstein in ein Schneeloch gefallen. Ihr Begleiter hatte kein Handy dabei und rannte ins Tal, um Hilfe zu holen. Die Suche dauert an.