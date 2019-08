Bus in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi. (Symbolbild) © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA BELLA

In Vietnams Hauptstadt Hanoi ist ein sechs Jahre alter Knabe in einem Schulbus erstickt, wo man ihn vergessen hatte. Das Kind wurde erst nachmittags – nach neun Stunden – in der letzten Reihe des abgestellten Busses gefunden, wie die Schule am Mittwoch mitteilte.