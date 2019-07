In Sitten hat die Hitze einen neuen Jahreshöchstwert erreicht

Die Kinder geniessen eine Abkühlung oberhalb von Sitten. (Archivbild) © Keystone/MAXIME SCHMID

Die jüngste Hitzewelle hat in Sitten VS für einen neuen Jahreshöchstwert gesorgt: Am Mittwochnachmittag um 15.10 Uhr wurden in der Stadt 37,1 Grad gemessen. Einen absoluten Rekord gab es auch in Schuls im Unterengadin.