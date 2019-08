Indien lockert Ausgangssperre in Kaschmir für Freitagsgebete

Muslime beten auf einer Strasse in Srinagar. (Archivbild) © Keystone/EPA/FAROOQ KHAN

Indien hat eine vorübergehende Lockerung der Ausgangssperre für den indischen Teil Kaschmirs angekündigt. Die Menschen in der mehrheitlich muslimischen Region könnten so an den Freitagsgebeten teilnehmen, sagte der örtliche Polizeichef.