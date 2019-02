Terroristencamp in Kaschmir angegriffen

Ein Terroristencamp in der Grenzstadt Balakot im pakistanischen Teil von Kaschmir soll nach indischen Angaben Ziel eines Luftangriffs geworden sein. © Keystone/AP/AQEEL AHMED

Der Konflikt zwischen Indien und Pakistan ist am Dienstag weiter eskaliert: Indien griff nach eigenen Angaben ein Terroristencamp im pakistanischen Teil Kaschmirs an. Pakistan kündigte eine baldige Antwort seiner Streitkräfte an.