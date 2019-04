Modi setzt auf Sieg bei weltgrösster Wahl

Wahlkampf mit verschiedensten Mitteln: Anhängerinnen der indischen Bharatiya Janata Party (BJP) von Premier Narendra Modi tanzen an einer Veranstaltung in Hyderabad. © KEYSTONE/AP/MAHESH KUMAR A.

In Indien beginnt am Donnerstag die grösste demokratische Wahl der Welt. Rund 900 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, in sieben Etappen bis zum 19. Mai die Abgeordneten des Parlaments in Neu Delhi zu wählen.