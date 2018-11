Individuelle Fehler werden bestraft

Tor:

Dejan Stojanovic: 2.5

Zog einen rabenschwarzen Abend ein. Patzte mehrmals und steckte mit seiner unsicheren Spielweise seine Mitspieler an. Zögerte zu oft mit dem Herauslaufen und war bei Flankenbällen oftmals falsch postiert.

Verteidigung

Silvan Hefti: 3.0

Nervöser Start des Captains. Hatte oftmals mit Zuordnungsproblemen zu kämpfen. Schaltet sich zwar gut in den Spielaufbau ein, agiert aber in Kontersituationen zu oft unüberlegt. Muss sich steigern.

Leonel Mosevich: 3.0

Stand neben den Schuhen. Rutschte oftmals zum ungünstigsten Zeitpunkt aus. Zudem zeigte er im läuferischen Bereich Defizite. Hat er einen schnellen Gegenspieler, wird es gefährlich. Wurde in der Halbzeit zurecht ausgewechselt.

Nicolas Lüchinger: 2.5

War einer der Schwachstellen im St.Galler Abwehrdispositiv. Seine Ballkontrolle war mangelhaft, zudem landeten viele seiner Pässe im Niemandsland. Musste nach 45 Minuten das Feld räumen.

Andreas Wittwer: 4.0

Verdient sich als einziger Verteidiger eine genügende Note. Hielt seine Seite sauber und zeigte, dass er über einen strammen Schuss verfügt.

Mittelfeld

Majeed Ashimeru: 3.5

Begann überhastet und brachte kaum ein Bein vor das andere. Wurde mit zunehmender Spieldauer besser, allerdings ist seine Torschusspanik mittlerweile ein Ärgernis. Muss zwingender werden.

Jordi Quintillà: 4.0

Im defensiven Mittelfeld gewohnt sicher, in der Offensive mit zu vielen Fehlpässen. Ansonsten eine unauffällige Partie.

Dereck Kutesa: 4.5

Kam nach der Pause und sorgte für ordentlich Dampf im Kessel. Belebte die Offensive und zeigte eine kämpferische Leistung.

Vincent Sierro: 4.5

In der ersten Halbzeit abgetaucht. Nach dem Seitenwechsel stark verbessert. Harmoniert besonders im Zusammenspiel mit Barnetta. Seine Freistösse waren ein Lichtblick, jedoch blieb ihm ein Tor vergönnt.

Tranquillo Barnetta: 5.0

Mit seiner Einwechslung ging ein Ruck durch die Mannschaft. Betrieb einen hohen Aufwand für seine Farben. Krönte seine gute Leistung mit einem Tor und war der beste St.Galler auf dem Platz.

Yannis Tafer: –

Aufgrund der kurzen Einsatzzeit verzichten wir auf eine Bewertung.

Sturm

Roman Buess: 3.0

Das Spiel lief heute an ihm vorbei. Wartet nun schon seit drei Spielen auf ein Tor. Das Glück war ihm auch heute nicht hold – er kassierte noch einen rotwürdigen Ellenbogenschlag aufs Ohr.

Kekuta Manneh: 2.5

Stand am Ursprung des ersten Gegentores. Konnte offensiv kaum Akzente setzen und wirkte verunsichert. Muss sich deutlich steigern, um in der Super League bestehen zu können.

Axel Bakayoko: 3.0

Ob wie heute als Stürmer in der ersten Halbzeit oder als Aussenverteidiger in der Zweiten: Bleibt nach wie vor den Nachweis schuldig, der Mannschaft helfen zu können. Viele Stockfehler, grauenhafte Fehlpässe und schlechtes Stellungsspiel. Eine Pause würde ihm guttun.

FM-1 Teamdurchschnitt: 3.5

Fazit

Ein sichtlich verunsicherter FC St.Gallen verspielte sich heute seine Ambitionen auf Punkte in den ersten 45 Minuten. Torhüter Stojanovic wird sich nach dem heutigen Spiel einiges anhören müssen. Zwar rettete der Schlussmann in der zweiten Halbzeit mehrmals mirakulös, konnte seine Unsicherheiten aber nicht mehr wettmachen. Die Verteidigung knüpfte mit schlechtem Stellungsspiel an der Leistung des Torhüters an und verdiente sich auch heute wieder das Prädikat ungenügend. Zudem fehlt im Sturm nach wie vor ein wirklicher Knipser. Wenn im Winter personaltechnisch nicht etwas passiert, steht den Espen eine schwierige Rückrunde bevor.

(Reto Latzer)