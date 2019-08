Innerrhoder CVP nominiert Antonia Fässler für den Nationalrat

Regierungsrätin Antonia Fässler ist Nationalratskandidatin der CVP in Appenzell Innerrhoden. © CVP Appenzell Innerrhoden

Die CVP Appenzell Innerrhoden tritt mit Regierungsrätin Antonia Fässler zur Nationalratswahl an. Sie soll am 20. Oktober für ihre Partei den Sitz von Daniel Fässler verteidigen, der in den Ständerat gewechselt hat.