Innerrhoder Säckelmeister will in Nationalrat

Der Innerrhoder Säckelmeister (Finanzdirektor) Ruedi Eberle (SVP) kandidiert als Nationalrat. © Kanton Appenzell Innerrhoden

Der Appenzell Innerrhoder Säckelmeister (Finanzdirektor) Ruedi Eberle (SVP) will in den Nationalrat. Der 52-jährige Politiker und Unternehmer kündigte seine Kandidatur am Freitag an. Damit kommt es zu einer Kampfwahl.