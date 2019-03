Innert vier Minuten zwei Mal geblitzt

Der Motorradfahrer ist innerhalb von vier Minuten zwei Mal zu schnell durch die Kontrollstelle gefahren. © Kapo SG

Am Sonntagvormittag ist ein 24-jähriger Motorradfahrer in Rorschacherberg gleich zwei Mal geblitzt worden. Das erste Mal war er in der 50er-Zone mit 90 Stundenkilometern unterwegs, das zweite Mal gar mit 101 Stundenkilometern.