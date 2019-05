Input, Insights, Networking auf der #IAW19

Hochkarätige internationale und nationale Speaker kommen zur Interactive West (IAW) ins Messequartier nach Dornbirn. Visionäre und Querdenker, Innovations-Treiber und Macher – allesamt sind sie erfolgreiche Digital-Experten. Dieses Jahr ist es den Veranstaltern gelungen, Deutschlands bekannteste Programmiererin und Digitalrevolutionärin Aya Jaff nach Dornbirn zu holen. Co-Founderin des Online-Börsenspiels Tradity, Stipendiatin im Silicon Valley und Gründerin der CoDesign Factory: Mit erst 23 Jahren hat „Mrs. Code“, wie sie die ZEIT betitelte, in der Finanz- und Techwelt Furore gemacht. Nebenbei gibt sie Tradingtipps in ihrem gerade veröffentlichten Buch Moneymakers.

Staunen und lernen

Die Brand Space Expo Area ist heuer deutlich vergrössert. Dort präsentieren aufstrebende Jungunternehmer ihre Start-ups und innovative Brands ihre digitalen Geschäftsideen. Zusätzlich zu Konferenz und Expo finden heuer erstmalig Masterclasses statt. An drei verschiedenen Standorten holen sich die Teilnehmer am 17. bzw. 19. Juni in kleinen Gruppen und knackigen Sessions praxiserprobtes Wissen und Know-how aus erster Hand. Themen sind unter anderem Visual Storytelling, Marketing-Automatisierung, Smarte Unternehmensfinanzierung, New Work, Umwelt und Nachhaltigkeit oder Data-Driven Creativity. Vorteil: Die Teilnahme an den Masterclasses ist im IAW-Ticket inbegriffen.

Mitreissende Atmosphäre

Last but not least ist es die lockere und mitreissende Atmosphäre, die den Erfolg der IAW ausmacht. Das Programm ist kurzweilig und abwechslungsreich, zum Drüberstreuen gibt’s launige Talks und Brainsnacks, die Hidden Champions aus dem Bodenseeraum vor den Vorhang holen. Und sowohl in den Pausen als auch auf der After Party kommen Spaß, Networking, kreativer Austausch und das leibliche Wohl nicht zu kurz.