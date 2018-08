Insatiable: Vom einen Fettnäpfchen ins nächste

«Insatiable» ist eine der neusten Netflixproduktionen und wie schon «13 Reasons Why» sehr umstritten. Bereits nach der Veröffentlichung des Trailers wurde eine Petition gegen die Serie gestartet, die mittlerweile über 230’000 Unterschriften hat – Tendenz steigend. Denn im Trailer ist eine junge Frau zu sehen, die sich vom hässlichen Entlein zum wunderschönen Schwan transformiert – der obligatorische Gang durch die Highschool umgeben vom Bewunderern inklusive. Der Vorwurf: Fatshaming. Wieso muss Patty zuerst dünn werden, damit sie genügend Selbstvertrauen hat, um Rache zu nehmen? Gegenüber Vulture sagte die Netflix’s Original Series Vize-Präsidentin Cindy Holland, die Botschaft der Serie sei folgende: «Das Wichtigste im Leben ist, dass man sich in seinem Körper und mit sich wohl fühlt. Die Kritik an Fatshaming ist die DNA der Serie».

Alyssa Milano, Gesicht der #metoo-Bewegung, spielt die hörige Ehefrau des Anwalts Bob. Für viele ein Skandal. «Wir machen uns nicht über Patty lustig. Vielmehr zeigen wir (durch Komik) den Schaden, den Fatshaming anrichtet. Ich hoffe, dass das noch klar wird», schrieb sie als Reaktion auf die Kritik.

We are not shaming Patty. We are addressing (through comedy) the damage that occurs from fat shaming. I hope that clears it up. Also, this article does a good job of explaining it more: https://t.co/WoR8R7TjqR #Insatiable https://t.co/GFkDdsn1uh — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) July 19, 2018

In der Serie ist Patty, gespielt von Debby Ryan, übergewichtig und wird deshalb von ihren Mitschülern gemobbt. Einzig allein Noonie, ihre beste Freundin hält zu ihr. Die ist aber auch bis über beide Ohren in sie verliebt, was natürlich niemand wissen darf. Nachdem Patty einen Korb vom Jungen ihrer Träume erhält, kauft sie sich einen Schokoriegel. Ein Obdachloser möchte ihr diesen wegnehmen mit dem Satz: «Du solltest das nicht essen.» Sie wird sauer, haut ihm eine rein, worauf er ihr den Kiefer bricht.

Rache mithilfe von Schönheitswettbewerben

Drei Monate lang kann sie sich nur noch von Flüssignahrung ernähren und nimmt deshalb stark ab. So wird sie von der unbeliebten Dicken zum wunderschönen schlanken Schwan. Der Anwalt, der sie im Fall des Obdachlosen vertritt, ist per Zufall auch noch Coach für Schönheitswettbewerbe und erkennt Pattys Potenzial. Um sich an ihren Peinigern zu rächen, beschliesst Patty, gemeinsame Sache mit ihrem Anwalt Bob zu machen und an den Wettbewerben teilzunehmen.

Fragwürdige Charakterentwicklung

Spätestens nach dieser Szene ist man als Zuschauer verstört. Hä? Inwiefern ist die Teilnahme an dieser Form von Wettbewerb ein Racheakt? Und wo versteckt sich das Statement gegen Fatshaming, das von Alyssa Milano versprochen wurde? Fassen wir die Charakterentwicklung von Patty in der ersten Staffel zusammen: Zuerst steht sie auf ihren doppelt so alten Anwalt. Dann spannt sie einer Freundin zwei(!) Freunde aus. Sie wünscht dem Obdachlosen den Tod und dieser tritt dann auch ein. Gegenüber ihrer besten Freundin wird Patty immer selbstsüchtiger. Sie findet sich immer noch zu fett und möchte weitere zehn Kilo abnehmen.

Sie schubst ein Mädchen, das sie mobbte von einem Busdach und letztendlich outet sie ihren Anwalt vor versammelter Bande als Homosexuellen. Der absurde Höhepunkt ist wohl die Folge, in der Patty denkt, sie sei von einem Dämon besessen. Zuerst versucht sie den Dämon mit Freund Nummer Zwei zu kontrollieren und anschliessend wird ein Exorzismus durchgeführt. Ach ja, der Dämon ist übrigens ihre ungeborene Zwillingsschwester, die sie im Bauch ihrer Mutter gegessen hat. So «insatiable» (auf Deutsch unersättlich) ist der Appetit von Patty.

Fatshaming als Unterhaltungsmittel

Nochmals: Was sind nun die Folgen von Fatshaming? Etwa die Transformation zu einer selbstsüchtigen Gewalttätigen? Gut, es wird aufgezeigt, dass Patty unsicher ist und Bestätigung braucht. Es wird jedoch kaum thematisiert, wie falsch das ist. Jedesmal, wenn Patty denkt, jemand akzeptiert sie so wie sie ist, wird sie von dieser Person wieder fallen gelassen. Ausserdem wird sie weiterhin gemobbt, einfach aus anderen Gründen. Die Serie wirkt eher so, als ob sie Fatshaming als Unterhaltungsmittel nutzt. So im Stil von: Wir befassen uns mit einem wichtigen Thema unserer Gesellschaft, deshalb dürfen wir auch Witze darüber machen. Um die Tragik von Fatshaming aufzuzeigen geht die Serie viel zu wenig in die Tiefe.

Nebst Fatshaming werden auch Homosexualität, Frauenrechte, Religion, Teenie-Schwangerschaften, Gewalt unter Jugendlichen, Betrügereien, Drogensucht – eigentlich fast jedes gesellschaftskritische Thema aufgegriffen. Jedoch alles nur sehr oberflächlich. Alyssa Milano erfährt als Frau des Anwalts beispielsweise, dass dieser sie mit einem anderen Mann betrügt. Zuerst ist sie sauer und dann hat sie beinahe einen Dreier mit den beiden, der durch ihren vernachlässigten Sohn, der ins Zimmer platzt, gestört wird. Der Sohn von Alyssa Milanos Rolle hat zu Anfang der Staffel Sex mit einer deutlich älteren Frau. Die Frau wird dann wegen Vergewaltigung verhaftet, der Sex war aber einvernehmlich. Warum sie im Gefängnis landet, wird nie genau erklärt. Ein einziges dramaturgisches Chaos. Der Verdacht, dass die Themen nur zu Unterhaltungszwecken genutzt werden, wird durch solch eine Abhandlung nicht geringer. Zudem sind es einfach zu viele verschiedene Themen für eine Serie. Dadurch wirkt sie total überladen.

Geteilte Meinungen auf Social Media

Die Internet-Community ist geteilter Meinung. Viele finden die Serie lustig und verstehen die Kritik nicht.

So trashig die Serie auch ist, sie unterhält. Ich hoffe nur, dass die Protagonistin auf ein Schuh-Makeover erhält 🤪 #insatiable — Bolden Goy (@BoldenGoy) August 12, 2018

OMG I NEED MORE OF INSATIABLE!! LIKE NOW!! SO GOOD!! HOW AM I SUPPOSE TO WAIT A YEAR FOR THE 2 SEASON?? @netflix @NetflixBrasil #insatiable — BLONDIE (@blondiie____) August 13, 2018

Ich find die neue insatiable zu gut. Sehr gestörter Humor, bisher leider nur eine Staffel bisher. — Herbsti (@Herbstmosaik) August 13, 2018

Doch Tweets, wie der von «michelle misses top» zeigen, dass nicht jeder den Inhalt der Serie als lustiger Trash versteht:

wenn mir jetzt nochmal irgendwer zu verklickern versucht dass Insatiable nicht fucking toxic ist dann langt's aber

ich bin verdammt pissed und hab diese verdammte Gesellschaft satt mit ihren scheiß Schönheitsidealen, der Diet Culture und daraus resultierenden Essstörungen https://t.co/Yo4mfkhgMU — julia (@flanelledouce) August 12, 2018

Das Fazit nach der ersten Staffel: Die Serie hat keine klare Botschaft. Es werden so viele Themen angeschnitten, dass man gar nicht mehr weiss, um was es jetzt genau gehen soll. Die Tragweite von Fatshaming kann nicht übermittelt werden. Solange Menschen mit Übergewicht ausgeschlossen und gemobbt werden, sollte eine Serie, die diese Thematik behandelt viel behutsamer und durchdachter produziert werden. Beispielsweise ist die Musik und das Color Grading bei Fatty Patty trist und traurig. Nach ihrer Verwandlung wurde die Saturierung hoch geschraubt und die Musik ist plötzlich fröhlich und gewinnend. Eine Produktionsart, die bei Betroffenen wohl kaum positive Gefühle hervorruft.

