Internationale Militär-Oldtimer-Show im Aargau

Die Internationale Militär-Oldtimer-Show "Convoy to Remember" in Birmenstorf AG lockt viele Armeefans an. © Handout Convoy to Remember

Fans und Sammler von Militär-Oldtimern treffen sich seit Freitag in Birmenstorf AG zu einer internationalen Show. Die Organisatoren erwarten am «Convoy to Remember» unter anderem 600 Fahrzeuge und rund 20’000 Besuchende.