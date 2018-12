Schlechteste Stimmung seit Jahren

Lange Gesichter: Die Stimmung an den europäischen Börsen ist so schlecht wie seit vier Jahren nicht mehr. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/HENNY RAY ABRAMS

Die Stimmung der Investoren in der Euro-Zone ist so schlecht wie seit über vier Jahren nicht mehr. Das am Montag veröffentlichte Barometer der Investment-Beratungsfirma Sentix für den Währungsraum fiel im Dezember auf minus 0,3 Zähler von plus 8,8 Punkten.