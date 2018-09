Iraks Parlament berät über Unruhen in Basra

Anhaltende Proteste in der irakischen Stadt Basra: Demonstranten stürmen das iranische Konsulat und legen Feuer. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/NABIL AL-JURANI

Angesichts der gewaltsamen Unruhen in Basra hat das irakische Parlament in einer Sondersitzung über die Versorgungskrise in der südirakischen Stadt beraten. Regierungschef Haider al-Abadi bezeichnete die Gewaltwelle am Samstag als «politische Sabotage».