Telamo als Promoschwerpunkt am 12.7.19 «Keiner lässt mich fliegen so wie du». Die bekannten Produzenten Stefan Pössnicker und Armin Pertl schreiben und produzieren schon seit einiger Zeit für und mit Ireen Sheer und so auch diesen Titel «Keiner lässt mich fliegen so wie du».

Anspruchsvoll, ausdrucksstark und positive Energie versprühend, das sind die Attribute die man diesem Titel zuschreiben muss. Treibende Beats und die unverkennbare Stimme von Ireen machen den Titel zu einem besonderen Hörgenuss. Mit viel Leidenschaft, Herzblut und enormer Lebenslust präsentiert uns Ireen diesen positiven und lebendigen Titel. (Telamo)