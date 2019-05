Ireen Sheer – Tennessee Waltz

In der Pop-Version von Patti Page aus dem Jahre 1950 wurde der Titel ein mehrfacher Millionenseller. Dieser Hit wurde bisher mehr als 100 gecovert und hat sich auch zu einem Jazzstandard entwickelt. Was liegt also näher, als auch die Version von Ireen Sheer nochmal ins jetzt zu überarbeiten. Und so entstand die tolle 2019 er Version von Tennessee Waltz von Ireen Sheer.

Der moderne Schliff macht den Titel sehr interessant, ohne den eigentlichen Wert zu mindern und ist ein echter Beweis wie schön Tennessee Waltz in einer neuen Version klingen kann. (Telamo)