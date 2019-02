Flughafen wegen Drohnenalarms geschlossen

Der Flughafen von Dublin ist wegen eines Drohnenalarms vorübergehend gesperrt worden. (Nial Carson/PA via AP) © KEYSTONE/AP PA/NIAL CARSON

Erst waren britische Flughäfen betroffen, jetzt ein irischer Airport: In Dublin ist wegen einer Drohne für kurze Zeit nichts mehr gegangen. Wegen einer Drohne ist der Betrieb am irischen Flughafen Dublin am Donnerstag für eine halbe Stunde eingestellt worden.