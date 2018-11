IS bekennt sich zu Anschlag auf afghanischen Militärstützpunkt

Der IS hat am Samstag einen Anschlag auf eine Militärbasis in Afghanistan vom Freitag für sich reklamiert. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/HEDAYATULLAH AMID

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Selbstmordanschlag vom Freitag auf einen Armeestützpunkt im Osten Afghanistans mit Dutzenden Toten für sich reklamiert. Der IS bekannte sich am Samstag über sein Propaganda-Sprachrohr Amaq zu dem Angriff.