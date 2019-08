Zurzeit geht auf der Strasse zwischen Rothenbrunnen und Reichenau nichts mehr. Am Sonntagmittag kollidierten ein Auto und ein Töff im Isla-Bella-Tunnel. Deswegen ist die Strasse in beiden Richtungen gesperrt, sagt René Schuhmacher, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden. Es staut zurzeit in beide Richtungen. Autofahrer müssen mit einer Wartezeit von bis zu 50 Minuten rechnen.

(red.)