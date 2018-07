Zurück zu den Zahnwurzeln: Heimir Hallgrimsson will wieder Zahnarzt sein © KEYSTONE/EPA/SHAWN THEW

Drei Wochen nach dem Vorrunden-Aus an der WM in Russland tritt Heimir Hallgrimsson als Nationaltrainer Islands zurück. Der 51-Jährige lege sein Amt nach sieben Jahren auf eigenen Wunsch nieder, hiess es in einer Mitteilung des isländischen Fussballverbandes.