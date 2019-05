Israel ist erneut auf dem Weg zu vorgezogenen Parlamentswahlen

Angesichts der Pattsituation bei den Koalitionsverhandlungen hat das israelische Parlament einen ersten Schritt in Richtung vorgezogener Neuwahlen unternommen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (im Vordergrund) und seine Likud-Partei haben noch bis Mittwochabend Zeit, eine Regierung zu bilden. © KEYSTONE/AP/SEBASTIAN SCHEINER

Israel steht vor der zweiten Parlamentswahl binnen eines Jahres. Das israelische Parlament stimmte am Montag in einer Vorabstimmung für seine Auflösung. 65 von 120 Abgeordneten hätten sich dafür ausgesprochen, bestätigte eine Sprecherin der Knesset am Abend.