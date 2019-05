Israel: Parlament beginnt Debatte über Auflösung und Neuwahl

Regierungschef Benjamin Netanjahu hat noch bis Mitternacht Zeit, seine Koalitionsverhandlungen abzuschliessen. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/ABIR SULTAN

Israel steht möglicherweise vor der zweiten Parlamentswahl innerhalb eines halben Jahres. Weil die Koalitionsverhandlungen nicht zum Erfolg führen, will das Parlament in Jerusalem an diesem Mittwoch abschliessend über seine Auflösung abstimmen.