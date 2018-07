Israel rettet Mitglieder der syrischen Zivilorganisation Weisshelme

Retter der Weisshelme in Aktion in Ghuta östlich der syrischen Hauptstadt Damaskus (Aufnahme vom Februar 2018). © KEYSTONE/AP Syrian Civil Defense White Helmets/UNCREDITED

Israel hat in einem humanitären Schritt hunderte Mitglieder einer syrischen Zivilorganisation – der so genannten Weisshelme – und deren Familien aus einem Kampfgebiet im Süden Syriens gerettet.Die israelische Armee teilte am Sonntag mit, die Menschen seien in unmittelbarer Lebensgefahr gewesen.