Israelische Truppen beginnen mit Abriss

Israelische Truppen zerstören ein mehrstöckiges Wohnhuas in Sur Baher südlich von Jerusalem. © KEYSTONE/AP/MAHMOUD ILLEAN

Israelische Truppen haben am Montag damit begonnen, Häuser von Palästinensern südlich von Jerusalem abzureissen. Dutzende Polizisten und Soldaten riegelten am Morgen mehrere mehrstöckige Wohnhäuser in Sur Baher ab.