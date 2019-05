Ist der Rasen im Kybunpark zu nass?

Beim WM-Quali-Spiel der Schweizer Nati gegen Andorra sah es im St.Galler Stadion so aus. (Archivbild) © Urs Bucher/Tagblatt

Fällt das Heimspiel des FC St.Gallen gegen Bern wörtlich ins Wasser? Das befürchten zumindest YB-Fans. FCSG-Mediensprecher Daniel Last verrät, was an dem Gerücht dran ist.