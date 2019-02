Ist Heidi Klum schwanger?

Die 45-jährige Heidi Klum könnte ein Baby erwarten, schreibt Promiflash. Nach ihrer Verlobung mit dem 29-jährigen Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz sind die Fans nun ganz heiss auf die Gerüchte um eine Schwangerschaft. Auf dem roten Teppich der «Made For More Awards» in München wurde Toms Zwillingsbruder, Bill, auf die Gerüchte angesprochen. Dieser zeigte sich schweigsam, jedoch mit einem breiten Grinsen: «Da sage ich nichts zu. Ihr immer mit euren Fragen, das verrate ich nicht.»

Die Reporter liessen Bill aber nicht in Ruhe und hakten nach. Schliesslich entgegnete Bill nur: «Das reicht doch. Danke euch.» Der Tokio-Hotel-Sänger ist angeblich ganz begeistert vom Liebesglück seines Bruders. Er schwärmt davon, dass sie jetzt mit Heidi eine grosse Familie und unzertrennlich seien.

(red.)