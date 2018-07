IT-Arbeiten ohne Bewilligung möglich

Wenn durch Wartungsarbeiten an Netz- und Informatikstrukturen das System unterbrochen und damit der Betrieb gefährdet wird, sollen die Arbeiten in Zukunft ohne Ausnahmebewilligung in der Nacht oder am Sonntag durchgeführt werden können. (Archivbild) © Keystone/ENNIO LEANZA

Informatikunternehmen, deren Arbeit in der Nacht oder am Sonntag unentbehrlich ist, sollen auch ohne Ausnahmebewilligung arbeiten können. Eine entsprechende Verordnungsänderung hat das Eidg. Wirtschaftsdepartement in die Vernehmlassung geschickt.