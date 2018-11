Rom bleibt im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission hart

Italiens Finanzminister Giovanni Tria hat in einem Brief an die EU-Kommission Roms Budget-Plan verteidigt. Man brauche "Flexibilität für besondere Ereignisse", soll es im Brief heissen mit Verweis auf den Brückeneinsturz in Genua und den schweren Unwettern vor zwei Wochen. © KEYSTONE/AP/ANDREW MEDICHINI

Italien hat seine Haushaltspläne in einem Brief an die EU-Kommission verteidigt und von Brüssel mehr «Flexibilität» für Sonderausgaben gefordert. Rom begründete dies mit dem Brückeneinsturz in Genua und den schweren Unwettern vor zwei Wochen.