Italienerin nach Unfall in Verzasca gestorben

Bei der so genannten Römerbrücke in Lavertezzo im Verzascatal ist eine Italienerin von der Strömung mitgerissen worden - sie starb in der Nacht auf Mittwoch im Spital. (Themenbild) © KEYSTONE/TI-PRESS/PABLO GIANINAZZI

In Lavertezzo TI ist am Dienstag eine Italienerin vermutlich von der Verzasca mitgerissen und schwer verletzt worden. Die Verletzungen der 43-Jährigen waren derart gravierend, dass sie in der Nacht auf Mittwoch gestorben ist, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte.