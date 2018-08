Italienerin verunfallt in Verzasca und wird schwer verletzt

Bei der so genannten Römerbrücke in Lavertezzo im Verzascatal ist eine Italienerin von der Strömung mitgerissen und schwer verletzt worden. (Themenbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

In Lavertezzo TI ist am Dienstag eine Italienerin vermutlich von der Verzasca mitgerissen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der bekannten Römerbrücke.