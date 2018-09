Italienerinnen gewinnen WM-Hauptprobe in Montreux

Zweiter Masters-Titel nach 2004: Ausgelassener Jubel bei den siegreichen Italienerinnen © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Italiens Volleyballerinnen holen sich am 33. Volley Masters in Montreux den prestigeträchtigen Turniersieg und unterstreichen damit ihre Ambitionen für die in knapp drei Wochen beginnende WM in Japan.