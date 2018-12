Italienischer Gegner für den FC Zürich

FCZ-Präsident Ancillo Canepa hatte sich einen Gegner aus England gewünscht. Zwar bekamen die Zürcher bei der Auslosung in Nyon nicht Arsenal oder Chelsea als Gegner vorgesetzt, trotzdem erhielt der FCZ ein attraktives Los.

Das von Carlo Ancelotti trainierte Napoli scheiterte in der Champions League knapp an Paris Saint-Germain und Liverpool und wurde deswegen in die Europa League verwiesen. Das Hinspiel findet am 14. Februar im Letzigrund statt, das Rückspiel eine Woche später im San Paolo in Neapel.

(SDA)