Italienischer Mafia-Boss aus Gefängnis in Uruguay geflohen

Der italienische Mafia-Boss Rocco Morabito ist aus einem Gefängnis in Uruguay geflohen. Laut Justiz gehörte er zur kalabrischen Mafia 'Ndrangheta. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/ANSA/ITALIAN POLICE

Ein italienischer Mafia-Boss ist aus einem Gefängnis in Uruguay geflohen. Rocco Morabito sei in der Nacht zum Montag gemeinsam mit drei anderen Häftlingen aus einer Haftanstalt in der Hauptstadt Montevideo getürmt.Das teilte das Innenministerium des südamerikanischen Landes mit.