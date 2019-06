Regierungschef Conte droht mit Rücktritt

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat mit Rücktritt gedroht, sollten die Koalitionsparteien Lega und Fünf-Sterne-Bewegung ihre Streitigkeiten infolge der Europawahl nicht beilegen. © KEYSTONE/EPA ANSA/ETTORE FERRARI

Wegen anhaltender Spannungen in der italienischen Regierung hat Ministerpräsident Giuseppe Conte seinen Rücktritt angedroht – in einem solchen Fall wäre wohl auch die Koalition am Ende.