Nächsten Frühling wird der Römer seine neuen und altbekannten Hits in Zürich und Genf zum besten geben. Unter dem Titel «Vita Ce N’è» ist er 2019 auf Welttour und tritt am Montag, 25. März im Hallenstadion Zürich und am Dienstag, 9. April 2019 in der Arena Genf auf. Tickets für beide Konzerte findet ihr hier.