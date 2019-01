Private Investitionen für Entwicklungsziele nötig

Christine Lagarde spricht am Mittwoch am WEF in Davos zu den Medien. © Keystone/AP/MARKUS SCHREIBER

Die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen sind nach Ansicht der Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, nur über zusätzliche private Investitionen in ärmeren Ländern zu erreichen. Lagarde betonte dies am Mittwoch am WEF in Davos.