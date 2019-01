James Bay kommt ans Stars in Town

Vom 6. bis 10. August verwandelt sich die Schaffhauser Altstadt zum 10. Mal in ein Festival. Jetzt ist bekannt, wer neben den bereits Angekündigten – Max Giesinger, Rea Garvey, Álvaro Soler und den Scorpions – sonst noch am Stars in Town auftritt.

Vielseitige Acts

Das Line-up des diesjährigen Stars in Town fällt mit einem vielseitigen Musikmix auf. Angefangen beim englischen Folk-Artisten James Bay, er tritt am Festival-Mittwoch auf. Der Sänger hat zwei Mal den Brit-Award gewonnen und war drei Mal für einen Grammy nominiert.

Fettes Brot am Festival-Freitag

1992 gegründet und immer noch dick im Geschäft ist die Hip-Hop-Gruppe Fettes Brot. Mit Liedern wie «Emanuela», «Jein» oder «Schwule Mädchen» haben sich die Deutschen in die Herzen tausender Fans gerappt. Am Stars in Town stellen sie ihr neues Album «Lovestory» vor.

Witz und Charme

Sie gelten als eine der tollsten Livebands der Schweiz, haben Witz, Charme und viel Liebe für Musik: Dabu Fantastic. Die beiden Jungs treten am Samstag auf und sorgen bestimmt für gute Laune.

Englischer Charme in Schaffhausen

Die britische Indie-Band Bastille hat es gleich mit ihrem Debütalbum zum Star-Status geschafft. Die aktuelle Single «Happier» ist momentan der am dritthäufigsten gestreamte Song der Welt. Im August geben die Musiker am Stars in Town Songs aus ihrem dritten Album zum Besten.

Die Festivalbesucher dürfen sich ausserdem noch auf diese Acts freuen: Europe, Stress, Lewis Capaldi, Beginner und Bastian Baker sind am Stars in Town 2019 dabei. Alle Infos zum Programm findest du hier.