Jan Rendels – Wie ein Diamant

Jan ist mit seinen 21 Jahren schon ein sehr bühnenerfahrener Sänger, der schon über 300 Liveauftritte an der Seite von Größen wie Jürgen Drews, den Dorfrockern und vielen weiteren bekannten Namen absolvieren konnte. Zahlreiche Musikpreise, angefangen von der Schlagertrophy auf Gute Laune TV, bis hin zur Topplatzierung beim Deutschen Rock & Pop Preis, zieren seine Regale. Was macht diesen jungen Mann so erfolgreich? Ein funktionierendes Team!

Es besteht aus den Produzenten Marvin Trecha und Dieter Kindl, dem Label Mike’s Music Records aus der Mediengruppe Mike’s Music Media (Germany) und einem hochmotivierten Künstler, dessen Motto «Schlager auf der Überholspur» keine Kompromisse zulässt. Liebe Schlagerfans, wer kann so einer schönen Stimme und einem so einnehmenden Wesen widerstehen? Und sind wir ganz ehrlich: Jan Rendels strahlt genauso schön wie der Titel seiner Debütsingle – Wie ein Diamant! (Mike’s Music Media)