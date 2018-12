Die Bank of Japan hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest. (Archiv) © KEYSTONE/AP/KOJI SASAHARA

Die japanische Zentralbank hält angesichts der weiter niedrigen Inflation an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Die Bank of Japan (BoJ) verkündete ihren Entschluss am Donnerstag nach zweitägigen Beratungen.