Japans Kaiser Akihito kündigt Göttern seine Abdankung an

Für die Japaner ist am Dienstag die Zeit des Abschieds von ihrem beliebten Kaiser Akihito gekommen. © KEYSTONE/EPA JIJI PRESS

Japans Kaiser Akihito hat den Göttern des Landes seine Abdankung angekündigt. Gekleidet in der modernen Version einer jahrhundertealten höfischen Tracht vollführte der 85 Jahre alte Monarch am Dienstag in den Schreinen seines Palastes religiöse Abdankungs-Riten.