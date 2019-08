Jaquet bereits in der ersten Runde gescheitert

Sabrina Jaquet scheiterte an der WM in Basel im Einzel bereits in der ersten Runde © KEYSTONE/EPA EFE/JOSE MANUEL VIDAL

An den Badminton-Weltmeisterschaften in Basel scheitert die grösste Schweizer Hoffnungsträgerin Sabrina Jaquet bereits in der ersten Runde.Sie unterliegt gegen die Niederländerin Soraya de Visch Eijbergen in zwei Sätzen mit 17:21 und 15:21.