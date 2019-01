Je zehn Oscar-Nominierungen für «The Favourite» und «Roma»

Filmszene aus "Roma": Der Film von Alfonso Cuarón ist - gemeinsam mit "The Favourite" - der Favorit an der diesjährigen Oscar-Verleihung. © KEYSTONE/AP Netflix/CARLOS SOMONTE

Mit je zehn Nominierungen gehen die Filme «The Favourite» und «Roma» als grosse Favoriten in das Oscar-Rennen. Beide haben unter anderem Chancen auf Auszeichnungen in den Kategorien Bester Film, Kamera und Regie.Das gab die Oscar-Akademie am Dienstag bekannt.