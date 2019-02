Jeans-Ikone Levi’s bereitet Börsengang vor

Die Jeans-Ikone Levi's will zurück an die US-Börse. Zuletzt konnten bis Mitte der 80er Jahre Aktien des Konzerns an der Wall Street gehandelt werden, ehe Levi's privatisiert wurde. (Archivbild) © KEYSTONE/AP CP/Kevin Frayer

Der traditionsreiche Jeans-Hersteller Levi Strauss & Co. (Levi’s) will an die Börse zurück. Das Unternehmen plant, seine Aktien unter dem Kürzel «LEVI» an der New York Stock Exchange zu listen.